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    Yeniasır TV Yaşam Ayda'nın annesi Fidan Gezgin son yolculuğuna uğurlandı

    Ayda'nın annesi Fidan Gezgin son yolculuğuna uğurlandı

    Giriş Tarihi: 04.11.2020, 13:46

    Son dakika... İzmir'deki depremde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi. Ayda'nın ağebeyi Atakan Gezgin annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

    Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı.

    Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

    Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı.

    Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

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