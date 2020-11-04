Ayda'nın babası iç acıtan detayı açıkladı: Annesi siper oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aydanin-babasi-ic-acitan-detayi-acikladi-annesi-siper-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde meydan gelen depremde, 91 saat boyunca Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan Ayda Gezgin kurtarıldı. 91'inci saatte enkazdan sağlıklı bir şekilde kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in deprem anında kızına siper olduğu öğrenildi. Fidan Gezgin'in cansız bedeni Ayda'nın yanında bulundu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Fidan Gezgin'in cenaze töreninde açıklamalarda bulunan baba Uğur Gezgin, "Annesi Ayda'ya siper oldu" dedi.