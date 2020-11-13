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    Ayda'nın babasından ev isyanı! İzmir'de deprem fırsatçılığı

    Giriş Tarihi: 13.11.2020, 11:39

    İzmir'deki deprem sonrası birçok vatandaş yeni ve daha güvenli ev arayışına girdi. Kiralık evlere yaşanan talep sonrası fırsatçılar da harekete geçti. Bazı bölgelerde ev sahipleri kira fiyatlarını artırdı, deprem mağduru birçok kişi yeniden mağdur oldu. Kira artışlarına isyan eden isimlerden biri de, depremin simgesine dönüşen Minik Ayda’nın babası Uğur Gezgin oldu. Gezgin, “Devletimiz depremzedeleri mağdur etmemeye çalışıyor, devlet büyüklerime çok teşekkür ederim. Psikolokların tavsiyesi üzerine kendi düzenimizi kurmak için ev kiralama yoluna gittik, sonrasında ev almayı düşündük. Kendi düzenimizi kurmamızın psikolojik durumumuz için iyi olduğu söylendi. Ev arayışına girdik fakat fiyatların çok arttığını gördük. Komisyon isteyen birçok emlakçı ve fiyat artıran müteahhitler gördük. Yarı yarıya artan fiyatlar görüyoruz” ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber İzmir Muhabiri Gamze Elçi aktardı…

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