Aydın Germencik'te korkutan yarıklar!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aydin-germencikte-korkutan-yariklar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Germencik ilçesinde günler önce ortaya çıkan yarıkların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İlçede 30 Ekim'deki sağanağın ardından Hıdırbeyli, Mursallı, Ömerbeyli ile Alangüllü mahallelerinde bazı tarım arazilerinde oluşan yarıklara ilişkin, Aydın Valiliğince araştırma komisyonu kuruldu. Peki yarıkların nedeni ne? Yarıkların sayısı neden artıyor? Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli, A Haber'de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...