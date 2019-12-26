Kuşadası açıklarında oluşan hortum heyecana neden oldu. Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışlarla birlikte güney ve batı yönünden zaman zaman kuvvetli rüzgar esiyor. Kuşadası açıklarında akşam saatlerinde görülen hortum kısa süreli heyecana neden oldu. Karadan yaklaşık 800 metre açıkta oluşan hortum 5 dakika deniz üzerinde ilerlemesinin ardından karaya ulaşmadan kayboldu. Görüntüleri kayıt altına alan vatandaşlar kısa süreli heyecan yaşadı. İşte o anlar...
Aydın Kuşadası'nda hortum kamerada! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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