 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Aydın Kuşadası'nda hortum kamerada! İşte o anlar...

Aydın Kuşadası'nda hortum kamerada! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019, 08:38

Kuşadası açıklarında oluşan hortum heyecana neden oldu. Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışlarla birlikte güney ve batı yönünden zaman zaman kuvvetli rüzgar esiyor. Kuşadası açıklarında akşam saatlerinde görülen hortum kısa süreli heyecana neden oldu. Karadan yaklaşık 800 metre açıkta oluşan hortum 5 dakika deniz üzerinde ilerlemesinin ardından karaya ulaşmadan kayboldu. Görüntüleri kayıt altına alan vatandaşlar kısa süreli heyecan yaşadı. İşte o anlar...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın Kuşadası'nda hortum kamerada! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Kayı Obası’nda dengeler değişiyor!
Kayı Obası’nda dengeler değişiyor!
A101 26 Aralık Perşembe aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?
A101 26 Aralık Perşembe aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?
BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?
BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?
Kendi kalesine öyle bir gol attı ki! Tam doksana...
Kendi kalesine öyle bir gol attı ki! Tam doksana...
İZSU'nun patlayan borusu evin duvarını yıktı
İZSU'nun patlayan borusu evin duvarını yıktı
Muğla'da sörf tutkunlarından görsel şölen! Dikkat çeken an böyle kaydedildi
Muğla'da sörf tutkunlarından görsel şölen! Dikkat çeken an böyle kaydedildi
A101 26 Aralık Perşembe aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?
A101 26 Aralık Perşembe aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?
BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?
BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?
Muğla'da sörf tutkunlarından görsel şölen! Dikkat çeken an böyle kaydedildi
Muğla'da sörf tutkunlarından görsel şölen! Dikkat çeken an böyle kaydedildi
Yılın en iyi savaşı! Horozun intikamı!
Yılın en iyi savaşı! Horozun intikamı!
İzmir'de neden her yağışta taşkın oluyor? Yıllardır çözülemeyen sorun...
İzmir'de neden her yağışta taşkın oluyor? Yıllardır çözülemeyen sorun...
Robin Hood, o sese kayıtsız kalmadı
Robin Hood, o sese kayıtsız kalmadı