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    Yeniasır TV Yaşam Aydın Nazilli'de çevre felaketi! Çöp ve moloz yığını haline getirdiler

    Aydın Nazilli'de çevre felaketi! Çöp ve moloz yığını haline getirdiler

    Giriş Tarihi: 23.02.2022, 12:32

    Aydın'ın İYİ Parti yönetimindeki Nazilli ilçesinde kelimenin tam anlamıyla çevre felaketi yaşanıyor. Yerleşim yerlerine çok yakın bir mesafede olan araziye belediye ekipleri moloz ve çöpleri bırakıyor. Ayrıca arazide Menderes Nehri'ne giden çaya da çöpler bırakılıyor. Bölgeyi temizlemesi gerekirken çöp yığını haline getiren belediyeye vatandaşların tepkisi sürerken bölgeye katı atık tesisi yapılması isteniyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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