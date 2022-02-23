Aydın Nazilli'de çevre felaketi! Çöp ve moloz yığını haline getirdiler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aydin-nazillide-cevre-felaketi-cop-ve-moloz-yigini-haline-getirdiler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın İYİ Parti yönetimindeki Nazilli ilçesinde kelimenin tam anlamıyla çevre felaketi yaşanıyor. Yerleşim yerlerine çok yakın bir mesafede olan araziye belediye ekipleri moloz ve çöpleri bırakıyor. Ayrıca arazide Menderes Nehri'ne giden çaya da çöpler bırakılıyor. Bölgeyi temizlemesi gerekirken çöp yığını haline getiren belediyeye vatandaşların tepkisi sürerken bölgeye katı atık tesisi yapılması isteniyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.