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    Yeniasır TV Yaşam Aydın sağanak yağışa teslim! Sel suları böyle geldi

    Aydın sağanak yağışa teslim! Sel suları böyle geldi

    Giriş Tarihi: 21.06.2021, 08:46

    Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu.

    Aydın'ın Doğu bölgesinde daha etkili olan sel felaketi amatör kameralara da böyle yansıdı. Aydın'da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan derelerden Nazilli Mergen Çayı, dağlardan yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle böyle taştı.

    Yağış ve sel felaketinin ardından belediyeler ve DSİ ekipleri dere yatağı temizleme ve tedbir çalışmalarına devam ediyor.

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