Aydın'da alevlere teslim olan mazot deposu havadan böyle görüntülendi

Yangın, Çine ilçesi Doğanyurt Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kooperatif alanında yapılan çalışma sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım, yakındaki mazot deposunun bulunduğu alana sıçradı. Kıvılcım sıçraması sebebiyle mazot deposu bir anda tutuştu.

Kısa sürede büyüyen yangın idari binaya ve yan tarafta bulunan evin bahçesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonrasında kooperatifte büyük çaplı maddi zarar meydana gelirken, yangın alanı drone ile havadan görüntülendi.