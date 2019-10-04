 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Aydın'da beton mikseri viyadükte devrildi

Aydın'da beton mikseri viyadükte devrildi

Giriş Tarihi: 04.10.2019, 11:11

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü Hakan Başaran (43), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Başaran, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Söke - Kuşadası çevre yolu İkiçeşmelik Mahallesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Söke'den Kuşadası yönüne giden Hakan Başaran'ın kullandığı 09 BV 562 plakalı beton mikseri, viyadük girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp, devrildi. Kazada, şoför Başaran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Başaran, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da beton mikseri viyadükte devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı!
İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı!
Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak
Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak
İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...
İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...
Afyonkarahisar'da tünelde panik anları! İşte saniye saniye o anlar...
Afyonkarahisar'da tünelde panik anları! İşte saniye saniye o anlar...
Bakan Albayrak'tan İstanbul Finans Merkezi açıklaması! Ne zaman açılacak?
Bakan Albayrak'tan İstanbul Finans Merkezi açıklaması! Ne zaman açılacak?
Bakan Albayrak'tan dolarizasyona karşı önlem açıklaması
Bakan Albayrak'tan dolarizasyona karşı önlem açıklaması
İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı!
İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı! İşte keçilerin otomobil üzerinde beslenme keyfi
İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...
İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...
Afyonkarahisar'da tünelde panik anları! İşte saniye saniye o anlar...
Afyonkarahisar'da tünelde panik anları! İşte saniye saniye o anlar...
İzmir'de bisiklet hırsızları kamerada
İzmir'de bisiklet hırsızları kamerada
Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediyesi asırlık zeytin ağaçlarını katletti!
Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediyesi asırlık zeytin ağaçlarını katletti!
İşte Öykü Arin'in son hali
İşte Öykü Arin'in son hali