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    Aydın'da çevre felaketi! Kuşadası'nda belediye atık suyu derelere boşaltıyor

    Giriş Tarihi: 08.02.2021, 13:50

    Aydın'ın turizm şehri Kuşadası'nda atık su rezaleti yaşanıyor. Arıtma tesisinin çalışmadığı Kuşadası'nda Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) vidanjörleri boşaltım işlerini denize bağlantılı olan derelere yapıyor.

    Kimi zaman lağım atığı kimi zaman çamurlu su boşaltılan derelerde kokular hat safhaya vardı. Derelere dökülen atık su ve lağımlar vatandaşları isyan ettirdi. Belediye pis kokunun önlenmesine karşı herhangi bir önlem almayan CHP'li Belediye'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiren vatandaşlar, belediye ekiplerinin atıkları bazen de zeytinliklere veya boş alanlara da boşalttığını belirterek, belediyenin tutumundan ve kokudan şikayetçi.

    Olayın hem madden hem de manen ilçelerine zarar verdiğini belirten ilçe sakinleri, belediyenin davranışının çevre kirliliği yaratmasının yanı sıra denize akan derelere yapılan atık su boşaltımının turizmin göz bebeği ilçelerine de yakışmadığını kaydetti.

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