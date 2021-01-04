Aydın'da çevre katliamı!

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çevre katliamı gerçekleşti. İlçede bulunan boş bir araziye bir fabrika tarafından kimyasal atıklar ve moloz parçaları atıldı. Atıklar nedeniyle bölgedeki suyun rengi de değişirken atıkları atan kişi de görüntülere yansıdı. İşte detaylar...