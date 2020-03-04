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Aydın'da dehşet! Kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 04.03.2020, 17:41

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, kendisi gibi polis memuru olan ve ayrılmak istediğini belirten kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ata Mahallesi Aksaray Caddesi 683 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da görevli olan polis memuru S.T., 34 BIT 820 plakalı otomobili ile içerisinde kendisi gibi polis memuru olarak Afyon'da görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya (28) ve annesi G.Çetinkaya'nın bulunduğu 03 HB 099 plakalı aracın önünü kesti. S.T beylik tabancası ile araç içerisinde bulunan kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya ve annesi G. Çetinkaya'yı kurşun yağmuruna tuttu.

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar polis memuru S.T.'nin elinden silahı aldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdıran polis memuru S.T.'yi gözaltına aldı. S.T.'nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine, annesi G. Çetinkaya ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annesi G. Çetinkaya'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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