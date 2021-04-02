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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da film sahnesi gibi olay! Motorla ilerlerken atın ipine takıldı ve...

    Aydın'da film sahnesi gibi olay! Motorla ilerlerken atın ipine takıldı ve...

    Giriş Tarihi: 02.04.2021, 14:21

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol kenarındaki ağaca bağlı atın ipine takılarak devrilen motosikletin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

    İsabeyli Mahallesi Mareşal Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ağaca bağlanan at, bir süre sonra yola çıktı.

    Bu sırada yoldan geçen motosikletli kurye, karanlıkta ipi fark etmedi. İpe takılan motosiklet devrilirken, sürücü ayakta kalmayı başardı. İpin bir anda gerilmesiyle yola düşen at da kalkarak olay yerinden uzaklaştı.

    Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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