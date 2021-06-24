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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da fırtına kabusu!

    Aydın'da fırtına kabusu!

    Giriş Tarihi: 24.06.2021, 11:22

    Aydın'ın Nazilli İlçesinde, dün akşam saatlerinde hızı saatte 30 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. İlçenin birçok noktasında ağaçlar devrilirken, bir galerinin çatısının çökmesi sonucu bazı otomobillerde hasar meydana geldi.

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