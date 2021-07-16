Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın’da artan hava sıcaklığı yangınları da beraberinde getirdi. Akşamüzeri Nazilli’nin Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında medyana gelen yangının ardından gece de Karpuzlu Gölcük Mahallesi’nde 2 ayrı bölgede yangın çıktı. Nazilli’deki yangını söndürme çalışmaları devam ederken Karpuzlu’daki yangınlar ise kontrol altına alındı.
Aydın'da gece saatlerinde korkutan orman yangını! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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