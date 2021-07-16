Aydın'da gece saatlerinde korkutan orman yangını!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aydinda-gece-saatlerinde-korkutan-orman-yangini" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın’da artan hava sıcaklığı yangınları da beraberinde getirdi. Akşamüzeri Nazilli’nin Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında medyana gelen yangının ardından gece de Karpuzlu Gölcük Mahallesi’nde 2 ayrı bölgede yangın çıktı. Nazilli’deki yangını söndürme çalışmaları devam ederken Karpuzlu’daki yangınlar ise kontrol altına alındı.