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    Aydın'da motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

    Giriş Tarihi: 14.03.2020, 12:22

    Kuşadası'nda kapalı olan otopark bariyerini görmeyen dikkatsiz sürücü motosikletten düştü, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. Kuşadası’nda otoparkın bariyerini görmeyen bir motosiklet sürücüsünün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyenleri aynı zamanda hem üzen hem de gülümseten olay Kuşadası’nda bir otoparkta meydana geldi. Kimliği belli olmayan bir motosiklet sürücüsü otoparktan çıkış yaparken kapalı olan demir bariyeri görmedi ve bir anda bariyere çarparak yere düştü. Bir anlık şaşkınlık yaşayan ve düştüğü yerden kalkan sürücü tekrar motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

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