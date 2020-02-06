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Aydın'da motosiklette sürüklenen köpek tedaviye alındı

Giriş Tarihi: 06.02.2020, 19:05

Aydın Nazilli'de seyir halindeki bir motosikletin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek, hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulundu. Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen zavallı hayvan götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Geçen 2 Şubat Pazar günü Aydın - Denizli Karayolu'nda, bir kişinin, 09 R 4307 plakalı motosikletinin arkasını bağladığı köpeği zorla götürdüğünü gören çevredeki sürücüler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

773 LİRA CEZA ALDI, SERBEST BIRAKILDI

Paylaşımları ihbar eden polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Görüntülerden yola çıkan polis, motosiklet sürücüsünün A.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. A.Ç., polisteki ifadesinde, motosikleti yavaş sürdüğünü, köpeğin kendisinin olduğunu kesinlikle işkence yapmadığını, arazisine götürüp saldığını söyledi. 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilen A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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