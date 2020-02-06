Aydın Nazilli'de seyir halindeki bir motosikletin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek, hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulundu. Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen zavallı hayvan götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı.Geçen 2 Şubat Pazar günü Aydın - Denizli Karayolu'nda, bir kişinin, 09 R 4307 plakalı motosikletinin arkasını bağladığı köpeği zorla götürdüğünü gören çevredeki sürücüler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntülere tepki yağdı.
Aydın'da motosiklette sürüklenen köpek tedaviye alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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