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    Aydın'da orman yangını! 3 helikopterle müdahale ediliyor

    Giriş Tarihi: 15.08.2021, 18:09

    Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın, Aydın-Muğla sınırındaki Akçaova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın Muğla'nın Yatağan ilçesine doğru ilerledi.

    Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı.

    Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

    Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın Muğla'nın Yatağan ilçesine doğru ilerledi.

    Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

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