Aydın'da sağlıkçılar zamanla yarıştı ama...

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Aydın’da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş’ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.