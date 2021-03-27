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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da sağlıkçılar zamanla yarıştı ama...

    Aydın'da sağlıkçılar zamanla yarıştı ama...

    Giriş Tarihi: 27.03.2021, 17:39

    Aydın’da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş’ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.

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