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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da şaşkına çeviren manzara! Tatilcilerin arasında rahatça dolaştılar

    Aydın'da şaşkına çeviren manzara! Tatilcilerin arasında rahatça dolaştılar

    Giriş Tarihi: 26.07.2021, 10:46

    Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaban domuzları tatilcilerin arasında gezmeye başladı. İnsanların piknik yaptığı alanda masalar arasında dolaşıp yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü bazılarını korkuturken bazılarının ilgisini çekiyor.

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