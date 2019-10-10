 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Aydın'da turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı

Aydın'da turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 17:14

Söke ilçesindeki kazada sürücü ile Danimarka uyruklu 3 turist yaralandı. Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aydın'ın Söke ilçesinde turist kafilesini taşıyan midibüsün sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın Akıl'ın kullandığı 72 BC 123 plakalı tur midibüsü, Söke-Bodrum kara yolu Sarıkemer Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü ile Danimarka uyruklu 3 turist yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sinyalizasyon direğine çarpan midibüsün güçlükle durabildiği yer alıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Denizli'de 5 yıldır aranıyordu mağarada kadın kılığında yakalandı! İşte o görüntüler
Denizli'de 5 yıldır aranıyordu mağarada kadın kılığında yakalandı! İşte o görüntüler
Çanakkale'de denizde domuz görüntülendi! İşte cep telefonuna kaydedilen o anlar
Çanakkale'de denizde domuz görüntülendi! İşte cep telefonuna kaydedilen o anlar
Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Akçakale'ye havan mermisi atıldı
Akçakale'ye havan mermisi atıldı
Başkan Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!
Çanakkale'de denizde domuz görüntülendi! İşte cep telefonuna kaydedilen o anlar
Çanakkale'de denizde domuz görüntülendi! İşte cep telefonuna kaydedilen o anlar
Denizli'de 5 yıldır aranıyordu mağarada kadın kılığında yakalandı! İşte o görüntüler
Denizli'de 5 yıldır aranıyordu mağarada kadın kılığında yakalandı! İşte o görüntüler
Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi
Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi
Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
Balıkesir'de köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza! İşte o görüntüler...
Balıkesir'de köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza! İşte o görüntüler...