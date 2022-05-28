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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

    Aydın'da UFO iddiaları! Video sosyal medyayı salladı

    Giriş Tarihi: 28.05.2022, 08:46

    Aydın Nazilli'de yaşayan bir genç, sabah erken saatlerde uyandığında evin balkonuna çıktı, görüdüğü büyük ve ışıklı cisim karşısında şaşkınlığını gizlemeyedi. Hemen telefona sarılan genç UFO olduğunu iddia ettiği cismi video kaydına aldı. Görüntüler sosyal medyada ses getirdi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'Ufo' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık huzmesini cep telefonu ile kayda aldı.

    Olay, Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı. Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı. Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.

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