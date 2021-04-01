Aydın'da yaşlı adam elinde bastonu ile önüne geleni taciz etti

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Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşlı bir adam, önüne geleni taciz etti. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, yaşlı adama tepki büyüktü. Kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.