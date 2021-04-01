Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşlı bir adam, önüne geleni taciz etti. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, yaşlı adama tepki büyüktü. Kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.
Aydın'da yaşlı adam elinde bastonu ile önüne geleni taciz etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.