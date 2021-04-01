  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da yaşlı adam elinde bastonu ile önüne geleni taciz etti

    Aydın'da yaşlı adam elinde bastonu ile önüne geleni taciz etti

    Giriş Tarihi: 01.04.2021, 14:07

    Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşlı bir adam, önüne geleni taciz etti. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, yaşlı adama tepki büyüktü. Kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aydın'da yaşlı adam elinde bastonu ile önüne geleni taciz etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    AK Parti'den CHP'ye 1 Nisan göndermeli paylaşım
    AK Parti'den CHP'ye 1 Nisan göndermeli paylaşım
    Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı
    Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı
    Bakan Koca'ya DSÖ'den davet
    Bakan Koca'ya DSÖ'den davet
    4 FETÖ'cü sınırda yakalandı
    4 FETÖ'cü sınırda yakalandı
    Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor
    Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor
    Abdurrahman Gazi şehit oldu
    Abdurrahman Gazi şehit oldu
    Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor
    Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor
    İzmir'i canından bezdiren 13 yaşındaki azılı hırsız tutuklandı
    İzmir'i canından bezdiren 13 yaşındaki azılı hırsız tutuklandı
    Eltisiyle yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Küçük Hamide kararını verdi
    Eltisiyle yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Küçük Hamide kararını verdi
    Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
    Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı
    Sağlık Bakanlığı 30 Mart koronavirüs vaka tablosunu paylaştı
    Sağlık Bakanlığı 30 Mart koronavirüs vaka tablosunu paylaştı
    İzmir'de bıçaklı 'HES kodu' dehşeti! O zanlı yakalandı
    İzmir'de bıçaklı 'HES kodu' dehşeti! O zanlı yakalandı