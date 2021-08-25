Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı. Saldırıda balıkçı teknesinin camları kırıldı.
Aydın'da Yunan ekiplerden Türk balıkçı teknesine taşlı taciz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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