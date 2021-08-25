Aydın'da Yunan ekiplerden Türk balıkçı teknesine taşlı taciz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aydinda-yunan-ekiplerden-turk-balikci-teknesine-tasli-taciz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı. Saldırıda balıkçı teknesinin camları kırıldı.