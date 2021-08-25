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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da Yunan ekiplerden Türk balıkçı teknesine taşlı taciz

    Aydın'da Yunan ekiplerden Türk balıkçı teknesine taşlı taciz

    Giriş Tarihi: 25.08.2021, 11:17

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı. Saldırıda balıkçı teknesinin camları kırıldı.

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