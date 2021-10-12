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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'ı fırtına vurdu! Cami minaresi böyle devrildi

    Aydın'ı fırtına vurdu! Cami minaresi böyle devrildi

    Giriş Tarihi: 12.10.2021, 16:04

    Ege Bölgesi'nde bugün şiddetli fırtına etkisini gösteriyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken Aydın Nazilli'de ise şiddetli fırtına cami minaresini devirdi. Fırtınaya dayanamayan caminin minaresinin devrildiği anlar ise kameralara yansıdı.

    Şehir merkezinde bulunan Garaj Camii'nin iki minaresi de fırtına esnasında devrildi. Minarelerin büyük bir gürültü ile devrilmesi korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Zaman zaman saatteki hızı 60-70 kilometreye ulaştığı belirtilen rüzgar nedeniyle pek çok ev ve işyerinin çatısı uçtu, cadde ve sokaklardaki ağaçlar devrildi. Bazı caddeler devrilen ağaçlar ve uçan çatılar nedeniyle trafiğe kapandı.

    Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar!

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