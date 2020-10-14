Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 22 yaşındaki Özlem K.'nın yürek burkan hikayesi Türkiye'yi derinden sarstı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Ünal K. tarafından 7 yıldır işkence gören Özlem, yaşadığı kabustan kurtulmak istiyor. Çocuklarının gözü önünde defalarca dövülen, saçları yolunan genç kadın yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
Aydınlı Özlem 7 yıldır işkence görüyor! İşte genç kadının yaşadıkları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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