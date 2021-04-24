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    Yeniasır TV Yaşam Ayın batma anı adeta görsel şölen oluşturdu

    Ayın batma anı adeta görsel şölen oluşturdu

    Giriş Tarihi: 24.04.2021, 15:25

    Afyonkarahisar’da genelde ay ve güneşin gökyüzündeki hareketlerini takip eden fotoğraf sanatçısı tarafından çekilen ayın batma anı görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken izleyenleri adeta mest etti.

    Kentte uzun yıllardır ay ve güneş ile birlikte gökcisimleriyle alakalı fotoğraf ve video çekimi yapan fotoğraf sanatçısı Pakize Hondu'nun çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Hondur geçtiğimiz hafta içi Ataköy mahallesi civarında ayın, dağ ve tepelerin üstünden batma anını çekerek, ortaya çıkan görsel şöleni kayıt altına aldı. Görüntüde ayın bulutların arasından süzülerek adeta gökten aşağı düşer gibi birkaç saniye içerisinde gözlerden kaybolması yer alıyor.

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