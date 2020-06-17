Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, internet erişimi sorunu yaşadıkları için derslerinden geri kalan öğrencilerin sesi duyuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan öğrencilerin sorunu, AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir tarafından çözüme kavuşturuldu.
Aylin ve Sinem çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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