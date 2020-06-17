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    Yeniasır TV Yaşam Aylin ve Sinem çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular

    Aylin ve Sinem çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular

    Giriş Tarihi: 17.06.2020, 15:30

    Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, internet erişimi sorunu yaşadıkları için derslerinden geri kalan öğrencilerin sesi duyuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan öğrencilerin sorunu, AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir tarafından çözüme kavuşturuldu.

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