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    Aynalı Çarşı türküsünün hikayesi ne?

    Giriş Tarihi: 18.03.2022, 12:17

    Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı ülke genelinde törenlerle kutlanıyor. Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi, birçok türküye de konu oldu. O türkülerden belki de en çok bilineni 'Aynalı Çarşı' İşte dillerden dillere dolanan Aynalı Çarşı türküsünün hikayesi...

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    AYNALI ÇARŞI
    Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit döneminde, 1889 yılında "İllo Halyo" adlı Yahudi tüccar tarafından İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın minyatürü olarak yaptırıldığı bilinen Aynalı Çarşı, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz Donanması'nın attığı topların isabet etmesi sonucu büyük zarar gördü. Daha sonra bu bölgeye küçük dükkanlar inşa edildi. Çarşının içine aynalar konularak tarihi geçmişi yansıtılmaya çalışıldı.

    "Çanakkale Türküsü" ile ün kazanan tarihi çarşının adı bir benzetme olarak kullanılıyor. Çarşı içinde eski yıllarda, atlar için koşum ve süs eşyası satan dükkanlar yer alıyordu. "Ayna" denilen at gözlüklerinin burada satılmasından ötürü bu tür bir benzetme yapıldığı sanılıyor. Bununla bağlantılı olarak askerlerin çarşıya çıktıklarında "cep aynaları" satın almaları da çarşının halk arasında bu şekilde anılmasına vesile oldu.

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