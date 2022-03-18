Aynalı Çarşı türküsünün hikayesi ne?

AYNALI ÇARŞI

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit döneminde, 1889 yılında "İllo Halyo" adlı Yahudi tüccar tarafından İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın minyatürü olarak yaptırıldığı bilinen Aynalı Çarşı, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz Donanması'nın attığı topların isabet etmesi sonucu büyük zarar gördü. Daha sonra bu bölgeye küçük dükkanlar inşa edildi. Çarşının içine aynalar konularak tarihi geçmişi yansıtılmaya çalışıldı.

"Çanakkale Türküsü" ile ün kazanan tarihi çarşının adı bir benzetme olarak kullanılıyor. Çarşı içinde eski yıllarda, atlar için koşum ve süs eşyası satan dükkanlar yer alıyordu. "Ayna" denilen at gözlüklerinin burada satılmasından ötürü bu tür bir benzetme yapıldığı sanılıyor. Bununla bağlantılı olarak askerlerin çarşıya çıktıklarında "cep aynaları" satın almaları da çarşının halk arasında bu şekilde anılmasına vesile oldu.