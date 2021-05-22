Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı, birçoğu da parçalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ayvaliki-firtina-vurdu-limandaki-tekneler-batti-bircogu-da-parcalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle bir çok büyük gezi teknesi ile küçük balıkçı teknelerinin parçalanarak battığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesi yaralarını sarmaya çalışıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı,