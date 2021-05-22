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    Yeniasır TV Yaşam Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı, birçoğu da parçalandı

    Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı, birçoğu da parçalandı

    Giriş Tarihi: 22.05.2021, 11:06

    Şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle bir çok büyük gezi teknesi ile küçük balıkçı teknelerinin parçalanarak battığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesi yaralarını sarmaya çalışıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı,

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