Şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle bir çok büyük gezi teknesi ile küçük balıkçı teknelerinin parçalanarak battığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesi yaralarını sarmaya çalışıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı,
Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı, birçoğu da parçalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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