Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki sığınmacılardan 35'i kurtarıldı, kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışması yürütülüyor. Kurtarılan kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.
Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı! Türk Sahil Güvenlik Ekipleri 35 kişiyi kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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