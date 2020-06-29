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    Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı! Türk Sahil Güvenlik Ekipleri 35 kişiyi kurtardı

    Giriş Tarihi: 29.06.2020, 13:48

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki sığınmacılardan 35'i kurtarıldı, kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışması yürütülüyor. Kurtarılan kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

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