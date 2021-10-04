Ayvalık'tan renkli görüntüler! Yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ayvaliktan-renkli-goruntuler-yunusun-samandirayla-oyunu-drone-ile-goruntulendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile yakın bir bölgede gezi teknesinin şamandırasıyla oynayan yunus, drone kamerasına yansıdı. Havadan sahil şeridini görüntüleyen gazeteciler, denizin yüzeyindeki yunusu fark etti. Teknenin şamandırasıyla adeta top gibi oynayan yunus, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Yunusun oyunu, drone ile görüntülendi.