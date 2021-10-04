  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Ayvalık'tan renkli görüntüler! Yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

    Ayvalık'tan renkli görüntüler! Yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

    Giriş Tarihi: 04.10.2021, 16:18

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile yakın bir bölgede gezi teknesinin şamandırasıyla oynayan yunus, drone kamerasına yansıdı. Havadan sahil şeridini görüntüleyen gazeteciler, denizin yüzeyindeki yunusu fark etti. Teknenin şamandırasıyla adeta top gibi oynayan yunus, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Yunusun oyunu, drone ile görüntülendi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ayvalık'tan renkli görüntüler! Yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Fabrika işçileri dışarı çıktıklarında park ettikleri araçlarını bakın nasıl buldu
    Fabrika işçileri dışarı çıktıklarında park ettikleri araçlarını bakın nasıl buldu
    ’Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ açıldı
    'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' açıldı
    Çanakkale Boğazı’nda oltaya köpek balığı geldi
    Çanakkale Boğazı'nda oltaya köpek balığı geldi
    Hayvanları Koruma Günü’nde köpeğe işkence kamerada
    Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada
    Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
    Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
    Eylül ayı enflasyon açıklandı
    Eylül ayı enflasyon açıklandı
    Fabrika işçileri dışarı çıktıklarında park ettikleri araçlarını bakın nasıl buldu
    Fabrika işçileri dışarı çıktıklarında park ettikleri araçlarını bakın nasıl buldu
    ’Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ açıldı
    'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' açıldı
    Çanakkale Boğazı’nda oltaya köpek balığı geldi
    Çanakkale Boğazı'nda oltaya köpek balığı geldi
    Hayvanları Koruma Günü’nde köpeğe işkence kamerada
    Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada
    Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
    Denizli'de korku dolu anlar! Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
    Meteoroloji’den yağış uyarısı! 4 Ekim Pazartesi hava durumu...
    Meteoroloji’den yağış uyarısı! 4 Ekim Pazartesi hava durumu...