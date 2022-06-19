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    Yeniasır TV Yaşam Baba ve oğlunun mucize kurtuluşu! Devrilen otomobilin altında kalıyorlardı

    Baba ve oğlunun mucize kurtuluşu! Devrilen otomobilin altında kalıyorlardı

    Giriş Tarihi: 19.06.2022, 18:52

    Manisa Turgutlu'da meydana gelen kazada bir bebe ve 8 yaşındaki oğlu, motosiklette ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu savruldu. Araç önce aydınlatma direğine, sonrasında kaldırıma çarparak devrildi. Motosikletteki baba ve oğul mucize şekilde aracın altında kalmaktan kurtuldu. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, oğlu Talha (8) ile otomobilin altına girmekten son anda kurtulan motosikletteki müteahhit Atilla Çetin (36), "Kazadan oğlumla sağ salim kurtulduğumuz için kendimi dünyanın en mutlu babası hissediyorum" dedi.

    Kaza, 17 Haziran'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan Tunay Araz'ın (19) kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, önce Atilla Çetin yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete ardından yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı. Baba-oğul, takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Baba Çetin'in sağ bacağında kırık oluştu, oğlu Talha ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğul, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    'GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM'

    Kaza anını anlatan Atilla Çetin, "Kahvehanedeydim. Ofisime gitmem gerekiyordu. Motosiklete bindim. Oğlum Talha'yı da arkama bindirdim. Zaten gideceğimiz yer 300 metrelik bir mesafeydi. Yola çıktığım an önümden bir araç geçti, sürücüsü tanıdık çıkınca selamlaştık. Bu sırada karşıdan gelen otomobili görünce durdum, sonrasını hatırlamıyorum. Oğlumu yerde yatarken görünce sanırım bayılmışım. Sonra gözümü hastanede açtım" diye konuştu.

    Güvenlik kamerası görüntülerini seyrettiğinde kurtuluşuna şaşırdığını belirten Çetin, "Kazadan oğlumla sağ salim kurtulduğumuz için kendimi dünyanın en mutlu babası hissediyorum" dedi.

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