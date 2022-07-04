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    Yeniasır TV Yaşam Baba ve oğul hastanede terör estirdi! İzmir'de hareketli dakikalar

    Baba ve oğul hastanede terör estirdi! İzmir'de hareketli dakikalar

    Giriş Tarihi: 04.07.2022, 14:07

    İzmir’de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi gördüğünü ileri sürdükleri bir yakınlarını ziyaret etmek için içeriye girmek isteyen 3 kişiye, güvenlik personellerince ‘sadece bir kişi içeri girebilir’ ikazında bulundu. Bunun üzerine şüphelilerden baba-oğul ikilisi, özel güvenlik görevlilerine saldırdı. 1’i kadın 2 güvenlik görevlisinin darp edildiği olayda gözaltına alınan şahısların üzerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı.

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    Olay, dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin travma bölümünde yatmakta olduğunu ileri sürdükleri hastayı ziyaret etmek isteyen 3 kişi, hastanenin özel güvenlik görevlilerince 'sadece bir kişi içeri girebilir' yönünde ikaz edildi.
    İkazlara aldırış etmeyerek giriş yapmak isteyen şahıslardan baba M.A. ile oğlu Y.A., kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı.

    HASTANENİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER
    Çok sayıda güvenlik personelinin müdahale etmekte güçlük çektiği olayda, koridorda yaşanan arbedenin ardından bir ara hastanenin dışına çıkarılan baba-oğul, burada da personellere saldırmaya devam etti. Olaya müdahale eden hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla tekrar hastane içerisine alınan şüpheliler, burada da saldırganlıklarını sürdürdü. Hastanede bulunan hastalara ve yakınlarına aldırış etmeyen saldırganlar, güçlükle kontrol altına alınarak ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

    ÜSTLERİNDEN 3 BIÇAK VE 1 SATIR ÇIKTI
    Olay sonrası 1'i kadın 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı. Baba M.A. ve oğlu Y.A., ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayı güçlükle kontrol altına alan güvenlik personelleri sayesinde hiçbir sağlık çalışanı zarar görmedi.

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