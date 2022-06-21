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    Yeniasır TV Yaşam Babası sınıfa kadar sırtına taşıyordu! İzmir Valisi Köşger'den Sema'ya tekerlekli sandalye hediyesi

    Babası sınıfa kadar sırtına taşıyordu! İzmir Valisi Köşger'den Sema'ya tekerlekli sandalye hediyesi

    Giriş Tarihi: 21.06.2022, 20:22

    İzmir'de yaşayan Turgut (43) ve Şükrüye (41) Durna çiftinin kızları otizmli Sema Durna (14), babasının desteğiyle ortaokuldan başarıyla mezun oldu. Yürüme güçlüğü çeken ve tek başına servise binmek istemeyen Sema'yı her gün motosikletiyle okula götürerek, sınıfına kadar sırtında taşımıştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sema Durna'ya tekerlekli sandalye hediye etti.

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    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yürüme güçlüğü çeken ve babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı haberleriyle gündeme gelen 14 yaşındaki engelli Sema Durna'ya tekerlekli sandalye hediye etti.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Sema ve ailesini makamında ağırladı.

    Sema'ya tekerlekli sandalyesini takdim eden ve öğrenciyle yakından ilgilenen Köşger, Durna ailesiyle sohbet etti.

    Ailenin herhangi bir ihtiyacı olması halinde her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Köşger, Sema'ya da "Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Sen ne istiyorsan yaparız, devlet senin arkanda." dedi.

    Anne Şükriye Durna da hayatlarını kızlarına adadıklarını belirterek, Vali Köşger'e teşekkür etti.

    Açıklamada ayrıca, Köşger'in "Milli İrade Ortaokulu'nda eğitim alan Sema yavrumuz ve değerli ailesi misafirimiz oldu. Tekerlekli sandalyesini takdim ettiğimiz Sema, okuluna artık daha rahat gidip gelecek. Üstün fedakarlıkla evlat yetiştiren Turgut Bey ve Şükriye Hanım gibi ebeveynler var olsun." ifadelerine yer verildi.

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