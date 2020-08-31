Babası yardım çağrısında bulunmuştu! Sercan için Başkan Erdoğan devreye girdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/babasi-yardim-cagrisinda-bulunmustu-sercan-icin-baskan-erdogan-devreye-girdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'da yaşayan ve hidransefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan Gezenler için Başkan Erdoğan devreye girdi. Babası Ferdi Gezenler,oğlunun kurtulması için yardım çağrısında bulunmuştu. Babanın sesini duyan Başkan Erdoğan, Sercan'ın ameliyatı için tamilat verdi. 2 yaşındaki Sercan İzmir'de ameliyat olacak. Baba Gezenler, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Beni aradı, Sercan bebeğin durumunu sordu. İlk önce İzmir doktolarımızla bu konuyu görüşelim. Eğer olmazsa Ankara'da kendi doktorlarımızla görüştürürüz dedi. Biz sizin arkanızdayız dedi" ifadelerini kullandı. A Haber İzmir Muhabiri Gamze Elçi, ameliyat öncesi detayları aktardı.