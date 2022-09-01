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    Yeniasır TV Yaşam Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

    Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

    Giriş Tarihi: 01.09.2022, 16:10

    Yürekleri dağlayan haber Aydın'dan geldi. 2 ay önce evlendiği Nejla Aydoğdu (32) ile dedesine ait bağ evine giden M.A. henüz bilinmeyen bir sebepten eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma birden alevlenerek kavgaya dönüştü. Eline geçirdiği bıçakla Nejla Aydoğdu'nun boğazını kesen M.A. zavallı kadını ağır yaraladı. Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, zavallı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Katil koca M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yeni evli çiftten geriye 2 ay önceki düğünlerinde çekilen mutlu görüntüler kaldı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği eşinin boğazını keserek öldüren M.A. ve eşi Nejla Aydoğdu'nun ortaya çıkan düğün görüntüleri yürekleri dağladı.

    Olay, kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen M.A. (33) eşi Nejla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Yaşanan olayın ardından çiftin düğün görüntüleri ortaya çıktı. 26 Haziran'da dünyaevine giren çiftin birlikte oynadığı görüntüler yürekleri dağladı. Görüntülerde genç çift evlerinin önünde birlikte halk oyunu oynayıp düğün salonuna el ele girdikleri görülürken, çiftten geriye hatıraları kaldı.

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