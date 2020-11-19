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    Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

    Giriş Tarihi: 19.11.2020, 12:23

    Koronavirüs vaka sayıları dünya genelinde ve ülkemizde artış gösteriyor. Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında düşüş yaşanması beklenirken vatandaşlar da bir taraftan bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenleri araştırıyor. Peki hangi besinler bağışıklık güçlendirir? Hangi besin nasıl tüketilmeli? Virüssavar bitkiler nelerdir? Koronavirüse karşı bağışıklık güçlendiren besinleri Doktor Ümit Aktaş A Haber ekranlarında açıkladı. İşte detaylar...

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