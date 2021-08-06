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    Yeniasır TV Yaşam Bakan Ersoy açıkladı: Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altında

    Bakan Ersoy açıkladı: Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altında

    Giriş Tarihi: 06.08.2021, 12:38

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin son durumu açıklıyor. Muğla'nın Marmaris beldesindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Ersoy, "Soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist hedefimiz vardı bu hedef devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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