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    Yeniasır TV Yaşam Bakan Koca açıkladı: Aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı

    Bakan Koca açıkladı: Aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı

    Giriş Tarihi: 09.07.2021, 12:48

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, '37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60’a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.' ifadelerine yer verdi.

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