Bakan Murat Kurum'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bakan-murat-kurumdan-3-turkiye-2023-zirvesinde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Turkuvaz Yayın Grubu bünyesinde bulunan Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin 81 ilini yeni teknolojilerle 2023'e 2053'e hazırlıyoruz. Doğal koruma alanlarını OECD raporu kapsamında yüzde 17'ye çıkaracağız. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Çağını yakalamayan şehirler bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkumdur. Hem tarihimizi koruyacağız hem de yatırımlarla geleceği yakalayacağız." dedi.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayan zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

YATIRIMLARLA GELECEĞİ YAKALAYACAĞIZ

Türkiye'nin 81 ilini yeni teknolojilerle 2023'e 2053'e hazırlıyoruz. Doğal koruma alanlarını OECD raporu kapsamında yüzde 17'ye çıkaracağız. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Çağını yakalamayan şehirler bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkumdur. Hem tarihimizi koruyacağız hem de yatırımlarla geleceği yakalayacağız.

AKILLI ŞEHİRLER EYLEM PLANI İLE TÜM ŞEHİRLERİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ

Akıllı şehirler eylem planı dünyada 4. olma özelliği taşıyor. Akıllı şehirler eylem planı ile tüm şehirleri birbirine bağlayacağız. Akıllı şehirler ile hem verimlilik artacak hem de tasarruf sağlanacak. Esenlerde 60 bin konutluk akıllı şehir inşa ediyoruz. Dünyada akıllı şehirler pazar büyüklüğü 2024 yılında 826 milyar dolara ulaşacak. 2023'e kadar akıllı şehir uygulamalarımızı dünya pazarına sunacak ve ekonomimize yıllık en az 25-30 milyar dolar katkı sağlayacak hale geleceğiz. 7 coğrafi bölgemizde akıllı şehir teknolojilerini üretecek, kuracak, değer üreten sayılı ülkeler arasında olacağız.