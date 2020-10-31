AFAD İzmir Koordine Merkezinde Bakanlar, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir depremindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ''Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konu önem arz etmektedir.'' ifadelerinde bulundu.
Bakanlardan deprem bölgesi İzmir'de önemli açıklamalar: Kira ve eşya yardımı yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.