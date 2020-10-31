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    Bakanlardan deprem bölgesi İzmir'de önemli açıklamalar: Kira ve eşya yardımı yapılacak

    Giriş Tarihi: 31.10.2020, 11:08

    AFAD İzmir Koordine Merkezinde Bakanlar, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir depremindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ''Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konu önem arz etmektedir.'' ifadelerinde bulundu.

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