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    Yeniasır TV Yaşam Bakanlıktan 'Asbestli gemi' açıklaması: Riskli herhangi bir durum tespit edilmedi

    Bakanlıktan 'Asbestli gemi' açıklaması: Riskli herhangi bir durum tespit edilmedi

    Giriş Tarihi: 18.07.2022, 15:22

    Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo savaş gemisinin İzmir Aliağa'da bulunan söküm işlemlerine yönelik asbest iddiaları gündeme gelmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 'İzin talebi sonrası kamuoyundaki kaygıların duyulması ile bir kez yapılması gereken kontroller; uluslararası yeterliliği olan uzman isimlerce, uluslararası kriterlere göre tekrar yapıldı. Basel Sözleşmesi uyarınca gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmedi. Geminin sökülmesine izin veren karar, uluslararası hukuka göre alındı.' ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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    Avrupa Birliği (AB) Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesi'nde de bulunan gemi; tüm yükümlülükleri yerine getirince (Notifikasyon Formu, geminin survey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas-free işleminin yapıldığına dair belge, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun geminin sökülmek üzere Türkiye'ye getirilmesinde radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazısı gibi) izin vermeme seçeneği ortadan kalktı.

    EN UFAK RİSKTE GERİ GÖNDERİLECEK
    Türk kara sularında da gemi, mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle, uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirilecek ve en ufak tehlikeli bir durum, risk söz konusu olursa hiç tereddütsüz geri gönderilecek. Gemi söküme uygun bulunursa da yine mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknik ile bu konuda uluslararası yetkinliğe sahip uzman isimlerce titizlikle söküm işlemi gerçekleştirilecek. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir girişime izin vermenin söz konusu olmadığını da bildirdi.

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