İzmir’de balıkçılar, örnek bir davranış sergileyerek ağlarına takılan yaklaşık bin kasa kefal yavrusunu (gamit) denize saldı. Binlerce balığın denize salınma anı kameralara yansıdı.Güzelbahçe ilçesi açıklarında tekneyle denize açılan balıkçıların ağlarına, kasalar dolusu kefal yavrusu (gamit) takıldı. Balıkların kefal yavrusu olduğunu fark eden teknenin kaptanı Baran Karaçalı, hemen balıkları yeniden denize bıraktı. Yaklaşık bin kasa yavru balığın denize tekrar bırakılma anı ise kameralara yansıdı.
Balıkçılardan örnek hareket: Binlerce kefal yavrusunu denize bıraktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.