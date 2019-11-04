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Balıkesir Edremit'te traktör römorkunda konser

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 10:08

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırsal mahallede traktör römorklarının sahne olarak kullanıldığı konser gerçekleştirildi. Mehmetalan Mahallesi'nde, traktör römorklarını sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, konser verdi.

Mahalle meydanında varil içinde yakılan odun ateşi eşliğindeki konsere çevredeki kırsal mahallerden de yoğun katılım oldu.

Genel sanat yönetmenliğini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, sanat koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır'ın yaptığı konserde solist olarak Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Solist Sanatçısı Derya Derin ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden tenor Burak Dabakoğlu yer aldı.

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ tarafından seslendirilen şiirlerin de renk kattığı konser kapsamında orkestranın seslendirdiği müziklere sanatseverler dansla karşılık verdi.

Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "İnşallah bunun devamı gelir ve köyümüzde güzel konserlere devam ederiz. Bundan 5 yıl önce bu konserler vardı ve ilgi büyüktü. Vatandaşlar konserler artık olmuyor diye üzülüyordu." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Senfonik konser Mehmetalan'da 2008 yılında ilk defa icra edildi. O gün Türkiye'de gündem olmuştu traktör kasasında senfoni konseri diye. Gaz lambası da vardı o zaman. Tanınırlık, bilinirlik adına Mehmetalan'ı tüm Türkiye'ye tanıttınız, duyurdunuz. Çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turkish Brass Ensemble Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya da çağdaş müzik kültürünü ve güzel sanatları kentten alıp köye getirdiklerini söyledi.

AA / DHA

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