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    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

    Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

    Giriş Tarihi: 14.07.2022, 10:28

    Olay, Balıkesir'e bağlı Burhaniye ilçesinin Ören Plajı kumsalında meydana geldi. Birden bire ortaya çıkan hortum, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Metrelerce yüksekliğe ulaştığı görülen hortum 3 dakika boyunca etkisini sürdürdü.

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    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören Plajı kumsalında meydana gelen hortum vatandaşları korkuttu, o anlar ise anbean kaydedildi.

    Vatandaşların Kurban Bayramı tatili sebebiyle sahillere akın attığı günlerde, anlık çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.

    Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken vatandaşların çoğu doğa olayını uzaktan izlemeyi tercih etti.

    Hortum, plaj üzerinde yaklaşık 3 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

    Vatandaşların kaçışmaları dikkat çekerken, hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, küçük bir kızın hortumu gördüğünde ailesini bırakıp kaçtığı anlar da yer adlı.


    Öte yandan, bir önceki hortum yine Kurban Bayramı'nın 3. günü 22 Temmuz'da yaşanmıştı.

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