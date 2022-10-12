Balıkesir'de ağlatan operasyon! Tüm mal varlığı olan 4 ineğini çaldılar! -video

Balıkesir'de tüm mal varlığı 4 ineği olan çiftçi İsmail Keskin'in inekleri çalındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 gün süren iz takibi sonucunda şüphelileri yakaladı, çalınan inekleri buldu. Çiftçi İsmail Keskin ise bulunan ineklerinin yanına gidince gözyaşlarını tutamadı. Keskin, "Bulunmaz dediler ancak jandarma buldu, benim ineğim bu" dedi.Balıkesir'de gerçekleşen hayvan hırsızlığının sonu mutlu bitti. Balya ilçesine bağlı kırsal Orhanlar Mahallesi'ne dadanan hayvan hırsızları, çiftçi İsmail Keskin'in 4 ineğini otlarken çaldı. İneklerini bulamayan Keskin, Balya İlçe Jandarma Karakolu'na başvurdu. Başvuru sonrasında jandarma ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Balya ve çevresinde 3 gün iz süren ekipler, hayvanları başka bir evin ahırında buldu. Olay sonrasında 4 kişi gözaltına alınırken, çalınan inekleri de teslim etmek için Keskin çağrıldı. Olay yerine gelen Keskin, ineklerini görünce gözyaşlarını tutamadı. Tüm mal varlığının inekleri olduğunu söyleyen Keskin, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Olayın heyecanı ile duygu dolu konuşan Keskin, "'Bulunmaz' dediler; 'emniyet, jandarma bulamaz' dediler. İşte buldu jandarma, benim ineğim bu" dedi.Jandarmanın hayvan hırsızlığı olaylarına karşı çalışmalarını hızlandıracağı öğrenilirken, soruşturma ise sürüyor.