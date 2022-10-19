  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı! -video

    Balıkesir'de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı! -video

    Giriş Tarihi: 19.10.2022, 15:55

    Balıkesir'de meydana gelen kaza, Eda Onak yönetimideki otomobil ile Yalçın Balık idaresindeki şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması üzerine gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen minibüste 7, otomobilde ise 2 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    İzmir’de seyir halindeyken alev alan taksi yandı
    İzmir'de seyir halindeyken alev alan taksi yandı
    Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü’ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu! -video
    Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü'ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu! -video
    Ege’de peş peşe depremler neyin habercisi? Uzmanından korkutan açıklama
    Ege'de peş peşe depremler neyin habercisi? Uzmanından korkutan açıklama
    İzmir’de hareketli sabah! Kundakçı terör estirdi! -video
    İzmir'de hareketli sabah! Kundakçı terör estirdi! -video
    İzmir’de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi
    İzmir'de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi
    Kuşadası açıklarında deprem! Kameraya böyle yansıdı
    Kuşadası açıklarında deprem! Kameraya böyle yansıdı
    İzmir Körfezi neden kokuyor?
    İzmir Körfezi neden kokuyor?
    Film gibi olay! Kendi çocuklarını kaçırıp fidye için sevgilisine eski kocasını arattı
    Film gibi olay! Kendi çocuklarını kaçırıp fidye için sevgilisine eski kocasını arattı
    Çiftlikten arenalara uzanan hikaye... 17 yaşındaki Naz boğa güreşlerinin aranan ismi oldu! -video
    Çiftlikten arenalara uzanan hikaye... 17 yaşındaki Naz boğa güreşlerinin aranan ismi oldu! -video
    Böyle taraftar olmaz olsun! Taşlı saldırılarla sahada terör estirdiler! -video
    Böyle taraftar olmaz olsun! Taşlı saldırılarla sahada terör estirdiler! -video
    İzmir’de uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirleri suçüstü yakalandı! -video
    İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirleri suçüstü yakalandı! -video
    Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı! -video
    Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı! -video
    İzmir’de korku dolu gece: Alev alev yandı
    İzmir'de korku dolu gece: Alev alev yandı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Balıkesir'de şehir içi yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

    Eda Onak idaresindeki 10 AIB 865 plakalı otomobil ile Yalçın Balık'ın kullandığı 10 M 00082 plakalı minibüs, Paşa Alanı Mahallesi 225. Sokak'ta çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, sürücü Eda Onak ve yanındaki Nilsu Onak, minibüs şoförü Yalçın Balık ile yolcular Sena Aygül, Kadriye ve Barış Dilekli, Hayat Erdoğan, Nesrin Biçer, Mehmet Kultaş yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde, ayrı yönlerden gelen iki aracın çarpışması ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de seyir halindeyken alev alan taksi yandı
    İzmir'de seyir halindeyken alev alan taksi yandı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü’ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu! -video
    Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü'ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu! -video
    Ege’de peş peşe depremler neyin habercisi? Uzmanından korkutan açıklama
    Ege'de peş peşe depremler neyin habercisi? Uzmanından korkutan açıklama
    Aldatmak 5.bölüm fragmanı
    Aldatmak 5.bölüm fragmanı
    İzmir’de hareketli sabah! Kundakçı terör estirdi! -video
    İzmir'de hareketli sabah! Kundakçı terör estirdi! -video