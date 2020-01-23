Balıkesir'de deprem anında dikkat çeken anlar! Görenler hayrete düştü

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Balıkesir'de de paniğe neden oldu. Deprem anı, güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların panik anları da saniye saniye görüntülendi. Bir vatandaşın deprem olduktan sonra çayını alıp kaçması ve kaçarken de çayını içmeye devam etmesi ise dikkat çekti. İşte o anlar...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Balıkesir'de de paniğe neden oldu. Deprem anı, güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların panik anları da saniye saniye görüntülendi.



Akhisar'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de kameralara yansıdı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem anında sokaklar görüntülenirken, Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede vatandaşların kendini dışarıya attığı saniyeler kameraya yansıdı.

Bir vatandaşın deprem olduktan sonra çayını alıp kaçması ve kaçarken de çayını içmeye devam etmesi ise dikkat çekti. İşte o anlar...

İHA