  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de gübre fabrikasının faaliyetleri durduruldu

    Balıkesir'de gübre fabrikasının faaliyetleri durduruldu

    Giriş Tarihi: 14.06.2021, 10:40

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Balıkesir'de yapılan denetimlerde, yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen sanayi tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde Bakanlığımız ekiplerince kapsamlı inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler neticesinde Çevre Kanunu'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balıkesir'de gübre fabrikasının faaliyetleri durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Koca: Bugün 750 bin aşı randevusu var
    Bakan Koca: Bugün 750 bin aşı randevusu var
    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 14 Haziran hava durumu...
    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 14 Haziran hava durumu...
    Afyonkarahisar’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
    Afyonkarahisar’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
    Başkan Erdoğan'a Brüksel’de sevgi seli
    Başkan Erdoğan'a Brüksel’de sevgi seli
    Güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada
    Güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada
    Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar
    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 14 Haziran hava durumu...
    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 14 Haziran hava durumu...
    Afyonkarahisar’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
    Afyonkarahisar’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
    Güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada
    Züccaciye dükkanından 2 bin liralık güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada
    İlk milli deniz araştırma projesi! TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü
    İlk milli deniz araştırma projesi! TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü
    Denizli'de baraj gölü havzasında kaçak tarım!
    Denizli'de baraj gölü havzasında kaçak tarım!
    Pamukkaleli kursiyerler seyir tepesinde el emeklerini sergiliyor
    Pamukkaleli kursiyerler seyir tepesinde el emeklerini sergiliyor